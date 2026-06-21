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"Убирайся к черту". Заявление главы МИД Украины о России разозлило Запад - РИА Новости, 21.06.2026
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17:41 21.06.2026 (обновлено: 17:52 21.06.2026)

"Убирайся к черту". Заявление главы МИД Украины о России разозлило Запад

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X резко отреагировали на призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги к Западу усилить давление на Россию.
  • В комментариях пользователи выражают недоверие к украинским властям и критикуют их.
  • Некоторые пользователи выражают надежду, что другие страны не будут вмешиваться и помогать Украине.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги к Западу усилить давление на Россию.
"Сибига, почитай комментарии под своим постом, а также предыдущие. Люди уже прозрели, и ты никого не обманешь, изображая из себя жертву и героя. Если хочешь войны, забери Заленского и убирайся отсюда к черту. Вы все — кучка паразитов", — отметил @HeteraLady12915
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"Никто не доверяет ни тебе, ни твоей вороватой стране. У нас и так достаточно проблем дома! Не начинай войну, которую можешь закончить сам. Подлец", — подчеркнул @JustMoSol1
"Надеюсь, Польша и пальцем не пошевелит, чтобы вам помочь", — высказался @valkiria1905
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"Больше денег, больше…" — прокомментировал @LucjanKettler
"Вы хотите обострить войну, но проиграете, и разрушение Украины продолжится. Зеленский и вы несете ответственность! Убирайтесь!" — заключил @WalterKnepel.
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