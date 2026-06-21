"Убирайся к черту". Заявление главы МИД Украины о России разозлило Запад

"Сибига, почитай комментарии под своим постом, а также предыдущие. Люди уже прозрели, и ты никого не обманешь, изображая из себя жертву и героя. Если хочешь войны, забери Заленского и убирайся отсюда к черту. Вы все — кучка паразитов", — отметил @HeteraLady12915