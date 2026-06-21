Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X резко отреагировали на призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги к Западу усилить давление на Россию.
- В комментариях пользователи выражают недоверие к украинским властям и критикуют их.
- Некоторые пользователи выражают надежду, что другие страны не будут вмешиваться и помогать Украине.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги к Западу усилить давление на Россию.
"Сибига, почитай комментарии под своим постом, а также предыдущие. Люди уже прозрели, и ты никого не обманешь, изображая из себя жертву и героя. Если хочешь войны, забери Заленского и убирайся отсюда к черту. Вы все — кучка паразитов", — отметил @HeteraLady12915
"Никто не доверяет ни тебе, ни твоей вороватой стране. У нас и так достаточно проблем дома! Не начинай войну, которую можешь закончить сам. Подлец", — подчеркнул @JustMoSol1
"Надеюсь, Польша и пальцем не пошевелит, чтобы вам помочь", — высказался @valkiria1905
"Больше денег, больше…" — прокомментировал @LucjanKettler
"Вы хотите обострить войну, но проиграете, и разрушение Украины продолжится. Зеленский и вы несете ответственность! Убирайтесь!" — заключил @WalterKnepel.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала разрушить российскую экономику по кирпичику.