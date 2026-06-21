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В Севастополе временно отключат уличное освещение - РИА Новости, 21.06.2026
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22:58 21.06.2026
В Севастополе временно отключат уличное освещение

Развожаев: освещение улиц в Севастополе временно отключат из-за перегрузки сетей

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уличное освещение в Севастополе временно включать не будут из-за перегруза электрических сетей.
  • В Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Уличное освещение в Севастополе включать временно не будут из-за перегруза электрических сетей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в воскресенье Развожаев сообщил о том, что в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города.
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"Инфраструктура: уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор призвал по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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СевастопольМихаил Развожаев
 
 
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