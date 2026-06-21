В Севастополе временно отключат уличное освещение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уличное освещение в Севастополе временно включать не будут из-за перегруза электрических сетей.
- В Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Уличное освещение в Севастополе включать временно не будут из-за перегруза электрических сетей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в воскресенье Развожаев сообщил о том, что в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города.
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"Инфраструктура: уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно.