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В Севастополе на два дня приостановят продажу топлива - РИА Новости, 21.06.2026
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22:37 21.06.2026
В Севастополе на два дня приостановят продажу топлива

Развожаев: в Севастополе два дня не будут продавать топливо в целях экономии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе 22 и 23 июня не будут продавать топливо, за исключением заправки транспорта специальных служб.
  • Общественный транспорт в Севастополе будет работать с 05:30 до 21:00, паромы ходить не будут, только пассажирские катера.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. В Севастополе в понедельник и вторник не будут продавать топливо, в целях экономии исключение сделано только для заправки транспорта служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что отпуск топлива на АЗС региона 21 июня прекращен, исключение делается только для автомобилей госслужб.
«

"Топливо: в целях экономии топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".

Кроме того, по его словам, общественный транспорт теперь будет работать с 05.30 до 21.00, паромы курсировать не будут, только пассажирские катера.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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СевастопольРеспублика КрымМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)
 
 
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