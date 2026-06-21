В Севастополе на два дня приостановят продажу топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. В Севастополе в понедельник и вторник не будут продавать топливо, в целях экономии исключение сделано только для заправки транспорта служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Топливо: в целях экономии топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс" .

Кроме того, по его словам, общественный транспорт теперь будет работать с 05.30 до 21.00, паромы курсировать не будут, только пассажирские катера.