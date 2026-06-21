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В Севастополе сократили время работы торговых центров и кафе - РИА Новости, 21.06.2026
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22:18 21.06.2026 (обновлено: 23:32 21.06.2026)
В Севастополе сократили время работы торговых центров и кафе

В Севастополе сократили время работы ТЦ и кафе и отменили уличные мероприятия

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе с 22 июня и до особого распоряжения отменили все уличные мероприятия.
  • Там также сократили время работы коммерческих объектов — они будут закрываться в восемь вечера.
  • Меры вводятся в целях безопасности: в ночь на воскресенье украинские боевики предприняли массированную атаку дронами на Керченский полуостров, есть погибшие и пострадавшие.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. В Севастополе с 22 июня и до особого распоряжения отменили все уличные мероприятия, а также сократили время работы коммерческих объектов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на платформе "Макс".
"Прошу отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях. Вместе мы со всеми временными трудностями обязательно справимся", — подчеркнул он.
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Эти меры коснутся:
  • крупных объектов торговли (торговых центров, супермаркетов и гипермаркетов) — они будут работать с 7:00 до 20:00;
  • кафе и точек общепита — они будут открываться в восемь утра и закрываться также в восемь вечера;
  • ️общественного транспорта — он будет ходить с 5:30 до 21:00;
  • работы общественного транспорта во время воздушной тревоги: начиная с 15:00 22 июня;
  • морского сообщения — паромы курсировать не будут, только пассажирские катера;
  • продажи топлива — его не будут продавать 22 и 23 июня в целях экономии.
Мелкие магазины, киоски и аптеки смогут устанавливать график по своему усмотрению.
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