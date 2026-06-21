В Севастополе сократили время работы торговых центров и кафе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе с 22 июня и до особого распоряжения отменили все уличные мероприятия.
- Там также сократили время работы коммерческих объектов — они будут закрываться в восемь вечера.
- Меры вводятся в целях безопасности: в ночь на воскресенье украинские боевики предприняли массированную атаку дронами на Керченский полуостров, есть погибшие и пострадавшие.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. В Севастополе с 22 июня и до особого распоряжения отменили все уличные мероприятия, а также сократили время работы коммерческих объектов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на платформе "Макс".
"Прошу отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях. Вместе мы со всеми временными трудностями обязательно справимся", — подчеркнул он.
Эти меры коснутся:
- крупных объектов торговли (торговых центров, супермаркетов и гипермаркетов) — они будут работать с 7:00 до 20:00;
- кафе и точек общепита — они будут открываться в восемь утра и закрываться также в восемь вечера;
- ️общественного транспорта — он будет ходить с 5:30 до 21:00;
- работы общественного транспорта во время воздушной тревоги: начиная с 15:00 22 июня;
- морского сообщения — паромы курсировать не будут, только пассажирские катера;
- продажи топлива — его не будут продавать 22 и 23 июня в целях экономии.
Мелкие магазины, киоски и аптеки смогут устанавливать график по своему усмотрению.
В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли массированную атаку дронами на Керченский полуостров. В центре Севастополя БПЛА упал на крышу многоквартирного дома. Из-за повреждения в электросетях в регионе частично пропал свет. Специалисты уже приступили к ремонту.
Четыре человека погибли, 28 получили ранения. Как уточнили в Минздраве, в больницы поступили 14 пострадавших. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.
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