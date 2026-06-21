В Севастополе сбили четыре беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе сбиты четыре БПЛА.
- По данным губернатора Развожаева, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Четыре БПЛА сбиты в Севастополе, люди не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в городе объявили воздушную тревогу.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринском районе", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По его словам, предварительно, никто не пострадал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18