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В Севастополе сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 21.06.2026
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13:45 21.06.2026
В Севастополе сбили четыре беспилотника

В Севастополе сбили четыре беспилотника, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе сбиты четыре БПЛА.
  • По данным губернатора Развожаева, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Четыре БПЛА сбиты в Севастополе, люди не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в городе объявили воздушную тревогу.
Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринском районе", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По его словам, предварительно, никто не пострадал.
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СевастопольХерсонесМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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