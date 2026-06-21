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Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидировали - РИА Новости, 21.06.2026
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15:45 21.06.2026
Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидировали

Развожаев: перегрузку электрических сетей за пределами Севастополя ликвидировали

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перегрузка электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирована.
  • Специалисты восстанавливают подачу электроэнергии потребителям Севастополя и южного берега Крыма.
  • Большая часть территории южного берега Крыма уже запитана, работы продолжаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Перегрузка электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирована, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее пресс-служба предприятия "Крымэнерго" сообщила, что часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях, идут аварийно-восстановительные работы. В Севастополе ввели график временного отключения потребления электроэнергии.
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"Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. Специалисты включают объекты генерации и дают мощность потребителям Севастополя", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, по состоянию на 11:30 в большинстве районов уже есть свет.
В свою очередь, глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что идет восстановление подачи электроэнергии и на южном берегу Крыма.
"Большая часть территории запитана. Работы продолжаются. Все сотрудники аварийных служб на местах. Жителей и гостей региона просим рационально использовать электричество", - написала Павленко в канале на платформе "Макс".
Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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Вчера, 10:25
 
СевастопольРеспублика КрымЯлтаМихаил РазвожаевЯнина ПавленкоКрымэнерго
 
 
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