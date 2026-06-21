Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидировали

"Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. Специалисты включают объекты генерации и дают мощность потребителям Севастополя", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс" .

По его словам, по состоянию на 11:30 в большинстве районов уже есть свет.