Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перегрузка электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирована.
- Специалисты восстанавливают подачу электроэнергии потребителям Севастополя и южного берега Крыма.
- Большая часть территории южного берега Крыма уже запитана, работы продолжаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Перегрузка электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирована, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее пресс-служба предприятия "Крымэнерго" сообщила, что часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях, идут аварийно-восстановительные работы. В Севастополе ввели график временного отключения потребления электроэнергии.
По его словам, по состоянию на 11:30 в большинстве районов уже есть свет.
В свою очередь, глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что идет восстановление подачи электроэнергии и на южном берегу Крыма.
"Большая часть территории запитана. Работы продолжаются. Все сотрудники аварийных служб на местах. Жителей и гостей региона просим рационально использовать электричество", - написала Павленко в канале на платформе "Макс".
Часть Крыма оказалась обесточена
Вчера, 10:25