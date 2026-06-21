Краткий пересказ от РИА ИИ Свято-Георгиевский монастырь Московского патриархата в Гетшендорфе под Берлином получил ошибочный счет за электричество на 35 869 евро.

Игумен Даниил (Ирбитс) сообщил, что за 6 лет монастырь потратил меньше энергии, чем коммунальная система приписала ему за год.

Поставщик согласился провести ручной перерасчет и отменил присланный счет после направления письма о досудебном урегулировании.

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Свято-Георгиевский монастырь Московского патриархата в Гетшендорфе под Берлином получил от поставщика электроэнергии счет за электричество на 35,8 тысяч евро из-за ошибки коммунальной системы, сообщил настоятель обители игумен Даниил (Ирбитс).

"Коммунальные роботы в немецких концернах сошли с ума. На днях монастырь получил шоковый счет от нашего поставщика электроэнергии на 35 869,00 €. Автоматическое списание с банка было назначено на этот понедельник… Компьютер просто "из головы" нарисовал нам промышленный расход!", – написал он на своей странице в Facebook* (социальная сеть Meta, запрещена в РФ).

Игумен добавил, что монастырь за 6 лет потратил меньше энергии, чем коммунальная система приписала ему за год.

По словам Ирбитса, после ручной заморозки штрафов и блокировки платежей поставщику энергии было направлено письмо о досудебном урегулировании и ручном перерасчете, который поставщик согласился провести, отменив присланный счет.

Свято-Георгиевский монастырь был основан в 2006 году по благословению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла – ныне патриарха Московского и всея Руси.