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Монастырь РПЦ в ФРГ получил огромный счет за свет из-за ошибки робота - РИА Новости, 21.06.2026
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Религия
 
01:07 21.06.2026
Монастырь РПЦ в ФРГ получил огромный счет за свет из-за ошибки робота

Монастырь РПЦ под Берлином получил огромный счет за свет из-за ошибки робота

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Берлин
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свято-Георгиевский монастырь Московского патриархата в Гетшендорфе под Берлином получил ошибочный счет за электричество на 35 869 евро.
  • Игумен Даниил (Ирбитс) сообщил, что за 6 лет монастырь потратил меньше энергии, чем коммунальная система приписала ему за год.
  • Поставщик согласился провести ручной перерасчет и отменил присланный счет после направления письма о досудебном урегулировании.
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Свято-Георгиевский монастырь Московского патриархата в Гетшендорфе под Берлином получил от поставщика электроэнергии счет за электричество на 35,8 тысяч евро из-за ошибки коммунальной системы, сообщил настоятель обители игумен Даниил (Ирбитс).
"Коммунальные роботы в немецких концернах сошли с ума. На днях монастырь получил шоковый счет от нашего поставщика электроэнергии на 35 869,00 €. Автоматическое списание с банка было назначено на этот понедельник… Компьютер просто "из головы" нарисовал нам промышленный расход!", – написал он на своей странице в Facebook* (социальная сеть Meta, запрещена в РФ).
Игумен добавил, что монастырь за 6 лет потратил меньше энергии, чем коммунальная система приписала ему за год.
По словам Ирбитса, после ручной заморозки штрафов и блокировки платежей поставщику энергии было направлено письмо о досудебном урегулировании и ручном перерасчете, который поставщик согласился провести, отменив присланный счет.
Свято-Георгиевский монастырь был основан в 2006 году по благословению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла – ныне патриарха Московского и всея Руси.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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