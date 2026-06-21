Три человека погибли при крушении самолета в штате Мэриленд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В американском штате Мэриленд разбился одномоторный самолет Piper Cherokee, летевший из Оушен-Сити (штат Нью-Джерси) в аэропарк округа Монтгомери.
- Все трое взрослых, находившихся на борту, погибли. По мнению полиции, самолет мог разбиться во время учебного полета.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в американском штате Мэриленд, сообщили местные правоохранительные органы.
Как сообщила полиция штата Мэриленд, около 23.30 субботы (06.30 воскресенья мск) одномоторный самолет Piper Cherokee с пилотом и двумя пассажирами на борту летел из Оушен-Сити, штат Нью-Джерси, в аэропарк округа Монтгомери.
"По пока неизвестной причине самолет разбился в лесистой местности в Боуи. Все трое взрослых, находившихся на борту, были признаны погибшими сотрудниками экстренной медицинской службы", - сказала журналистам представитель полиции штата Мэриленд Елена Руссо.
Полиция добавила, что личности погибших не раскрываются до уведомления ближайших родственников. По мнению правоохранительных органов, самолет принадлежит местной летной школе и, возможно, разбился во время учебного полета.