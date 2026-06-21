Три человека погибли при крушении самолета в штате Мэриленд

Краткий пересказ от РИА ИИ В американском штате Мэриленд разбился одномоторный самолет Piper Cherokee, летевший из Оушен-Сити (штат Нью-Джерси) в аэропарк округа Монтгомери.

Все трое взрослых, находившихся на борту, погибли. По мнению полиции, самолет мог разбиться во время учебного полета.

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в американском штате Мэриленд, сообщили местные правоохранительные органы.

Как сообщила полиция штата Мэриленд , около 23.30 субботы (06.30 воскресенья мск) одномоторный самолет Piper Cherokee с пилотом и двумя пассажирами на борту летел из Оушен-Сити, штат Нью-Джерси , в аэропарк округа Монтгомери

"По пока неизвестной причине самолет разбился в лесистой местности в Боуи. Все трое взрослых, находившихся на борту, были признаны погибшими сотрудниками экстренной медицинской службы", - сказала журналистам представитель полиции штата Мэриленд Елена Руссо.