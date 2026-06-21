На Сахалине прошла патриотическая акция "Огненная картина"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Патриотическая акция "Огненная картина" в преддверии Дня памяти и скорби прошла на Сахалине, ее участники выложили лампадами эпизод героической защиты Брестской крепости, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.