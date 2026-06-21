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На Сахалине прошла патриотическая акция "Огненная картина" - РИА Новости, 21.06.2026
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14:15 21.06.2026 (обновлено: 23:29 21.06.2026)
На Сахалине прошла патриотическая акция "Огненная картина"

На Сахалине воссоздали эпизод защиты Брестской крепости из лампад

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриотическая акция «Огненная картина» прошла на Сахалине в преддверии Дня памяти и скорби.
  • Участники акции выложили лампадами эпизод героической защиты Брестской крепости, изображающий монумент «Жажда».
  • В регионе также прошла Всероссийская минута молчания в память о начале Великой Отечественной войны.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Патриотическая акция "Огненная картина" в преддверии Дня памяти и скорби прошла на Сахалине, ее участники выложили лампадами эпизод героической защиты Брестской крепости, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Картина на площадке перед музейно-мемориальным комплексом "Победа" в Южно-Сахалинске фактически изображает знаменитый монумент "Жажда" в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", посвященный защитникам, которые погибали от острой нехватки воды при обороне. Композиция изображает измученного советского воина, который из последних сил тянется каской к реке", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что "огненную картину" горожане начали выкладывать утром в воскресенье, а зажгли в 22.00 (14.00 мск). Организаторами всероссийской акции на Сахалине выступили региональное отделение Единой России и "Волонтеры Победы" при участии "Молодой гвардии Единой России" и молодежного ресурсного центра.
"В 20.15 (12.15 мск) регион присоединился к Всероссийской минуте молчания. Именно в это время в 1941 году в эфир вышло обращение о нападении нацистской Германии. Как и по всей стране, на островах на одну минуту приостановили теле- и радиотрансляции, работу предприятий и движение транспорта", - добавил представитель пресс-службы правительства региона.
“Огненную картину” из 20 тыс свечей создали в Махачкале ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Махачкале создали картину из 20 тысяч свечей ко Дню памяти и скорби
Вчера, 20:56
 
СахалинЮжно-СахалинскГерманияЕдиная РоссияВолонтеры ПобедыМолодая гвардия Единой России
 
 
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