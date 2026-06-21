На Сахалине прошла патриотическая акция "Огненная картина"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриотическая акция «Огненная картина» прошла на Сахалине в преддверии Дня памяти и скорби.
- Участники акции выложили лампадами эпизод героической защиты Брестской крепости, изображающий монумент «Жажда».
- В регионе также прошла Всероссийская минута молчания в память о начале Великой Отечественной войны.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Патриотическая акция "Огненная картина" в преддверии Дня памяти и скорби прошла на Сахалине, ее участники выложили лампадами эпизод героической защиты Брестской крепости, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Картина на площадке перед музейно-мемориальным комплексом "Победа" в Южно-Сахалинске фактически изображает знаменитый монумент "Жажда" в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", посвященный защитникам, которые погибали от острой нехватки воды при обороне. Композиция изображает измученного советского воина, который из последних сил тянется каской к реке", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что "огненную картину" горожане начали выкладывать утром в воскресенье, а зажгли в 22.00 (14.00 мск). Организаторами всероссийской акции на Сахалине выступили региональное отделение Единой России и "Волонтеры Победы" при участии "Молодой гвардии Единой России" и молодежного ресурсного центра.
"В 20.15 (12.15 мск) регион присоединился к Всероссийской минуте молчания. Именно в это время в 1941 году в эфир вышло обращение о нападении нацистской Германии. Как и по всей стране, на островах на одну минуту приостановили теле- и радиотрансляции, работу предприятий и движение транспорта", - добавил представитель пресс-службы правительства региона.