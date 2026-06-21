Румыния подняла два истребителя НАТО из-за дронов у границы с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румыния подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon НАТО в уезде Тулча у границы с Украиной из-за группы дронов.
- Уезд Тулча граничит с Одесской областью Украины, где река Дунай служит естественной границей между двумя странами.
- Два истребителя Eurofighter Typhoon были подняты с 86-й авиабазы в Борче для мониторинга воздушной обстановки.
КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Румыния в ночь на воскресенье подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon НАТО в уезде Тулча, у границы с Украиной из-за группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.
Уезд Тулча, расположенный на юго-востоке Румынии, граничит с Одесской областью Украины, где река Дунай служит естественной границей между двумя странами. После начала конфликта на Украине этот регион регулярно оказывается в зоне воздушных тревог из-за близости к украинским портам и инфраструктуре.
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"В результате обнаружения группы радиолокационных сигналов дронов в 22 километрах к северо-востоку от Вылкова. Национальный военный командный центр уведомил Главное управление по чрезвычайным ситуациям о введении мер по оповещению населения на севере уезда Тулча. Для мониторинга воздушной обстановки с 86-й авиабазы в Борче были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon британских ВВС, находящихся на дежурстве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Сообщений о несанкционированных вторжениях или столкновениях БПЛА с землей не поступало", - отмечается на сайте министерства.
Национальный центр военного командования уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения уезда Тулча о воздушной тревоге. Оно действовало с 02.19 мск до 03.37мск.
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
Румыния подняла истребители у границы с Украиной
2 мая, 08:56