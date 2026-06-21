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Румыния подняла два истребителя НАТО из-за дронов у границы с Украиной - РИА Новости, 21.06.2026
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16:50 21.06.2026
Румыния подняла два истребителя НАТО из-за дронов у границы с Украиной

Румыния подняла два истребителя НАТО из-за группы дронов у границы с Украиной

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель НАТО Eurofighter Typhoon
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румыния подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon НАТО в уезде Тулча у границы с Украиной из-за группы дронов.
  • Уезд Тулча граничит с Одесской областью Украины, где река Дунай служит естественной границей между двумя странами.
  • Два истребителя Eurofighter Typhoon были подняты с 86-й авиабазы в Борче для мониторинга воздушной обстановки.
КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Румыния в ночь на воскресенье подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon НАТО в уезде Тулча, у границы с Украиной из-за группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.
Уезд Тулча, расположенный на юго-востоке Румынии, граничит с Одесской областью Украины, где река Дунай служит естественной границей между двумя странами. После начала конфликта на Украине этот регион регулярно оказывается в зоне воздушных тревог из-за близости к украинским портам и инфраструктуре.
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"В результате обнаружения группы радиолокационных сигналов дронов в 22 километрах к северо-востоку от Вылкова. Национальный военный командный центр уведомил Главное управление по чрезвычайным ситуациям о введении мер по оповещению населения на севере уезда Тулча. Для мониторинга воздушной обстановки с 86-й авиабазы в Борче были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon британских ВВС, находящихся на дежурстве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Сообщений о несанкционированных вторжениях или столкновениях БПЛА с землей не поступало", - отмечается на сайте министерства.
Национальный центр военного командования уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения уезда Тулча о воздушной тревоге. Оно действовало с 02.19 мск до 03.37мск.
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
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