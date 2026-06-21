В Ровно прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Ровно на западе Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- В Ровненской области звучит сигнал воздушной тревоги, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Слышен взрыв в Ровно", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ровненской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
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