Премьер Эстонии сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить между Москвой и Киевом без участия Европы.

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить между Москвой и Киевом, без участия Европы, считает премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Переговоры могут проходить только между Украиной Россией . <…> Европейский союз не может выступать в качестве посредника, поскольку это ограничило бы помощь Украине", — написал он в Facebook*.

По мнению Михала, переговоры требуют "стратегического терпения", поскольку спешка приводит "только к плохим результатам".

В МИД России объясняли, что Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной по отношению к Москве позиции.