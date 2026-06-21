Рейтинг@Mail.ru
Премьер Эстонии сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 21.06.2026 (обновлено: 17:23 21.06.2026)
Премьер Эстонии сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

Премьер Эстонии не увидел ЕС в роли посредника на переговорах РФ и Украины

© AP Photo / Matthias SchraderПремьер-министр Эстонии Кристен Михал
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить между Москвой и Киевом без участия Европы.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить между Москвой и Киевом, без участия Европы, считает премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
"Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. <…> Европейский союз не может выступать в качестве посредника, поскольку это ограничило бы помощь Украине", — написал он в Facebook*.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
"Сделали нас мишенями". На Западе выступили с тревожным заявлением о России
Вчера, 14:55
По мнению Михала, переговоры требуют "стратегического терпения", поскольку спешка приводит "только к плохим результатам".
Ранее газета Politico сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с Россией по Украине без участия Европы.
В МИД России объясняли, что Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной по отношению к Москве позиции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
"К черту поляков". СМИ узнали, о чем говорил Зеленский в личных беседах
Вчера, 16:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваСтив УиткоффЕвросоюзДжаред КушнерЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала