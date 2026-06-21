Премьер Эстонии сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить между Москвой и Киевом без участия Европы.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить между Москвой и Киевом, без участия Европы, считает премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
По мнению Михала, переговоры требуют "стратегического терпения", поскольку спешка приводит "только к плохим результатам".
Ранее газета Politico сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с Россией по Украине без участия Европы.
В МИД России объясняли, что Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной по отношению к Москве позиции.
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