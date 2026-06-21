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"Сделали нас мишенями". На Западе выступили с тревожным заявлением о России - РИА Новости, 21.06.2026
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14:55 21.06.2026 (обновлено: 15:58 21.06.2026)
"Сделали нас мишенями". На Западе выступили с тревожным заявлением о России

Диесен: европейские лидеры превратили своих граждан в мишени для РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что европейские граждане оказались под угрозой из-за политики лидеров в отношении России.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Европейские граждане оказались под угрозой из-за политики их лидеров в отношении России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен, комментируя испытание Британией нового дальнобойного оружия для ВСУ.
"Великобритания и НАТО давно перешли грань между опосредованной войной и прямым конфликтом. Наши лидеры своими действиями лишили Россию выбора, сделав ответные меры неизбежными и превратив всех нас в мишени", — написал он в соцсети X.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Норвегии заявили, что НАТО ослабевает стран-участниц
Вчера, 10:32
Газета Telegraph в субботу со ссылкой на источники в Министерстве обороны сообщила, что Великобритания уже испытала новое дальнобойное оружие, которое она намерена поставить Украине. Отмечается, что экспериментальное оружие будет оснащено боеголовкой весом в 250 килограммов и будет способно развивать скорость почти 600 километров в час. Тендер на разработку оружия в прошлом году получили три британских компании: MBDA, которая уже производит ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace.
В январе 2026 года британское военное ведомство объявило о разработке британцами для нужд ВСУ новых высокоточных баллистических ракет Nightfall с дальностью поражения более 500 километров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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