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"Шуты Апокалипсиса". В США выступили с заявлением о "российской угрозе" - РИА Новости, 21.06.2026
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14:05 21.06.2026 (обновлено: 16:13 21.06.2026)
"Шуты Апокалипсиса". В США выступили с заявлением о "российской угрозе"

AT: Запад использует "российскую угрозу" для ужесточения контроля над обществом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе
Флаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры западных стран используют нагнетание страха перед «российской угрозой» для оправдания ужесточения контроля над обществом и удержания власти, пишет The American Thinker.
  • Политики эксплуатируют темы изменения климата и якобы угрозы со стороны России, чтобы оправдать цензуру и конфискацию частной собственности.
  • Автор публикации утверждает, что лидеры Канады, Британии, Франции и Германии подвергают цензуре свободу слова и распространяют пропаганду, называя инакомыслие «дезинформацией».
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Лидеры западных стран используют нагнетание страха перед "российской угрозой" для оправдания ужесточения контроля над обществом и удержания власти, пишет The American Thinker.

По мнению автора, премьер-министр Канады Марк Карни, глава британского правительства Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц планомерно разрушают экономику и свободы своих сограждан.
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"Так называемые "лидеры" Канады, Британии, Франции и Германии — это четыре шута Апокалипсиса, каждый из которых изо всех сил старается затащить остатки своей страны в ад", — сообщается в материале.

Отмечается, что политики эксплуатируют темы изменения климата и якобы угрозы со стороны России, чтобы оправдать тотальную слежку, цензуру и конфискацию частной собственности.
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"Они подвергают цензуре свободу слова во имя "защиты детей" и бесконечно распространяют пропаганду, называя инакомыслие "дезинформацией". Они облагают налогами, регулируют и берут, берут, берут. Затем, после конфискации доходов и имущества граждан, чтобы они и их приспешники могли обладать еще большим богатством и властью, они выступают по телевидению, чтобы истерически говорить об угрозах со стороны вторгшихся русских, правых фашистов и "глобального потепления", — подчеркивается в публикации.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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