"Шуты Апокалипсиса". В США выступили с заявлением о "российской угрозе"

"Они подвергают цензуре свободу слова во имя "защиты детей" и бесконечно распространяют пропаганду, называя инакомыслие "дезинформацией". Они облагают налогами, регулируют и берут, берут, берут. Затем, после конфискации доходов и имущества граждан, чтобы они и их приспешники могли обладать еще большим богатством и властью, они выступают по телевидению, чтобы истерически говорить об угрозах со стороны вторгшихся русских, правых фашистов и "глобального потепления", — подчеркивается в публикации.