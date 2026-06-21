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ВС России поразили объекты нефтепереработки и инфраструктуры Украины - РИА Новости, 21.06.2026
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12:48 21.06.2026
ВС России поразили объекты нефтепереработки и инфраструктуры Украины

ВС России ударили по объектам нефтепереработки и энергетики на Украине

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
  • Поражены склады горючего, используемые ВСУ, а также логистические центры, мастерская по производству и сборке беспилотников и места их хранения.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сообщении.
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