Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы уничтожили до 30 украинских боевиков в населенном пункте Щурово.
- Уничтоженные боевики были из состава 63-й механизированной бригады ВСУ и отходили из Красного Лимана.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили в населенном пункте Щурово до 30 украинских боевиков, отходящих из Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Щурово Донецкой Народной Республики в здании бывшего пансионата авиацией уничтожено до 30 боевиков из состава 63-й механизированной бригады ВСУ, отходящих из населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.