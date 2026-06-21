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ВС России уничтожили до 30 боевиков ВСУ, отходящих из Красного Лимана - РИА Новости, 21.06.2026
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12:42 21.06.2026
ВС России уничтожили до 30 боевиков ВСУ, отходящих из Красного Лимана

ВС России уничтожили до 30 украинских боевиков в населенном пункте Щурово

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы уничтожили до 30 украинских боевиков в населенном пункте Щурово.
  • Уничтоженные боевики были из состава 63-й механизированной бригады ВСУ и отходили из Красного Лимана.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили в населенном пункте Щурово до 30 украинских боевиков, отходящих из Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Щурово Донецкой Народной Республики в здании бывшего пансионата авиацией уничтожено до 30 боевиков из состава 63-й механизированной бригады ВСУ, отходящих из населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
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