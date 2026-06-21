Вертолетом Robinson, пропавшим в Приморье, управляла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертолет Robinson пропал в Тернейском районе Приморья.
- На борту находились пилот (женщина) и летчик-наблюдатель, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Вертолетом Robinson, который пропал в Приморье, управляла женщина-пилот, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК России.
Вертолет Robinson пропал в Тернейском районе Приморья в воскресенье, на борту были пилот и летчик-наблюдатель, идут поиски, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, ранее сообщили агентству в Восточном МСУТ СК России.
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"Да, женщина-пилот (управляла вертолетом - ред.)", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
В Приморье пропал вертолет
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