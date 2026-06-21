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Вертолетом Robinson, пропавшим в Приморье, управляла женщина - РИА Новости, 21.06.2026
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17:33 21.06.2026
Вертолетом Robinson, пропавшим в Приморье, управляла женщина

РИА Новости: пропавшим в Приморье вертолетом Robinson управляла женщина-пилот

CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44Вертолет Robinson R-44
Вертолет Robinson R-44 - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44
Вертолет Robinson R-44. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вертолет Robinson пропал в Тернейском районе Приморья.
  • На борту находились пилот (женщина) и летчик-наблюдатель, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Вертолетом Robinson, который пропал в Приморье, управляла женщина-пилот, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК России.
Вертолет Robinson пропал в Тернейском районе Приморья в воскресенье, на борту были пилот и летчик-наблюдатель, идут поиски, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, ранее сообщили агентству в Восточном МСУТ СК России.
«
"Да, женщина-пилот (управляла вертолетом - ред.)", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Приморье пропал вертолет
Вчера, 13:54
 
ПроисшествияРоссияТернейский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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