В Швейцарии начались переговоры между США, Ираном и Катаром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трехсторонние переговоры между Ираном, США и Катаром по вопросам прекращения огня в Ливане и замороженных иранских активов начались в Швейцарии.
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Трехсторонние переговоры между Ираном, США и Катаром по вопросам прекращения огня в Ливане и замороженных иранских активов начались в Швейцарии, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
"Трехсторонняя встреча между Ираном, США и Катаром по вопросу всеобъемлющего прекращения огня в Ливане и замороженных иранских активов проходит в настоящее время", - говорится в сообщении.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.