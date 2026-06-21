Завершился первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии, пишет Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии подошел к концу.
- Они касались выполнения обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании.
- Документ предполагает прекращение огня на всех фронтах и восстановление судоходства в Ормузе.
- Трамп сегодня пригрозил Тегерану ударами, если тот не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.
- Иран предупреждал, что соглашение может оказаться под угрозой из-за действий Израиля в этой стране.
АШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Первый раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана подошел к концу, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к группе переговорщиков.
Техническая встреча в закрытом режиме прошла в Бюргенштоке при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. На ней также присутствовали эксперты Минэнерго США. Как отмечает источник агентства Tasnim, члены иранской делегации выступили против рукопожатий и совместной фотосессии.
Как рассказывал официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.
Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, сегодня значительного прогресса удалось достичь уже в первые несколько часов. Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударами, если тот не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.