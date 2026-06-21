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Завершился первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии, пишет Reuters - РИА Новости, 21.06.2026
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18:11 21.06.2026 (обновлено: 19:13 21.06.2026)
Завершился первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии, пишет Reuters

Reuters: завершился первый раунд технических переговоров США и Ирана в Швейцарии

© REUTERS / URS FLUEELERЗал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
Зал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / URS FLUEELER
Зал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии подошел к концу.
  • Они касались выполнения обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании.
  • Документ предполагает прекращение огня на всех фронтах и восстановление судоходства в Ормузе.
  • Трамп сегодня пригрозил Тегерану ударами, если тот не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.
  • Иран предупреждал, что соглашение может оказаться под угрозой из-за действий Израиля в этой стране.
АШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Первый раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана подошел к концу, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к группе переговорщиков.
"Первый раунд переговоров с США в Швейцарии завершился", — говорится в публикации.
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Техническая встреча в закрытом режиме прошла в Бюргенштоке при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. На ней также присутствовали эксперты Минэнерго США. Как отмечает источник агентства Tasnim, члены иранской делегации выступили против рукопожатий и совместной фотосессии.
Как рассказывал официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.
Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
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По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, сегодня значительного прогресса удалось достичь уже в первые несколько часов. Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударами, если тот не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.
Накануне военное командование Ирана объявило о закрытии морского прохода. Из-за действий Израиля там обвинили США в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.
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