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Накачка Европы вооружением подрывает ее безопасность, заявил Вольфович - РИА Новости, 21.06.2026
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21:48 21.06.2026 (обновлено: 22:37 21.06.2026)
Накачка Европы вооружением подрывает ее безопасность, заявил Вольфович

Вольфович: решения по накачке Европы вооружением подрывают ее безопасность

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : официальный сайт EU
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что решения по накачке Европы вооружением подрывают ее стабильность и безопасность.
  • Вольфович подчеркнул, что события на Украине затрагивают европейские страны, в частности Польшу, страны Балтии и Финляндию.
  • По словам Вольфовича, процесс увеличения количества вооружений в Европе увеличивает риски возникновения конфликтов.
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Решения по накачке Европы вооружением подрывают ее стабильность и безопасность, увеличивают риски конфликтов, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
"Это будет вызывать напряжение… На мой взгляд, это вообще подрыв стратегической стабильности и безопасности всего европейского континента", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1", комментируя решение стран "Большой семерки" о поставке вооружений Украине.
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Вольфович подчеркнул, что события на Украине уже сегодня затрагивают европейские страны, в частности Польшу, страны Балтии и даже Финляндию.
"Ведь те же беспилотные летательные средства, которые сегодня спонсируются европейскими руководителями, летят через их территории, европейских государств, падают, и это вызывает определенное напряжение у мирного населения, (поднимает - ред.) определенные вопросы безопасности граждан этих государств", - пояснил госсекретарь.
Вольфович также обратил внимание на постоянно увеличивающиеся военные бюджеты в странах Евросоюза.
"Уже военный бюджет Европейского союза по итогам прошлого года превысил, по-моему, 735 миллиардов (евро, совокупные расходы стран ЕС на военные нужды - ред.). Программа, которую весной приняли европейцы, "Готовность 2030", еще дополнительно 800 миллиардов евро выделит на вооружение до конца 2030 года", - отметил госсекретарь.
По его словам, наблюдающийся процесс напичкивания Европы смертоносными вооружениями не способствует стабильности и безопасности, а только увеличивает риски возникновения конфликтов и расширения их географии.
"Все вот эти решения европейских лидеров (по теме поставки и закупки вооружений - ред.), что "семерки", что руководства ЕС, не приносит стабильности и безопасности", - констатировал Вольфович.
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