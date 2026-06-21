Накачка Европы вооружением подрывает ее безопасность, заявил Вольфович

"Ведь те же беспилотные летательные средства, которые сегодня спонсируются европейскими руководителями, летят через их территории, европейских государств, падают, и это вызывает определенное напряжение у мирного населения, (поднимает - ред.) определенные вопросы безопасности граждан этих государств", - пояснил госсекретарь.