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Порядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены ракетами Brahmos - РИА Новости, 21.06.2026
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03:42 21.06.2026 (обновлено: 05:48 21.06.2026)
Порядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены ракетами Brahmos

Максичев: порядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены ракетами Brahmos

© РИА Новости/Сергей СафроновПорядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены ракетами Brahmos
Порядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены ракетами Brahmos - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости/Сергей Сафронов
Порядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены ракетами Brahmos. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены авиационными ракетами Brahmos.
  • Перевооружение самолетов Су-30МКИ на ракеты Brahmos продолжается.
КРОНШТАДТ, 21 июн – РИА Новости. Порядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены авиационными ракетами Brahmos, перевооружение продолжается, сообщил РИА Новости содиректор совместной российско-индийской компании Brahmos Александр Максичев на военно-морском салоне "Флот-2026".
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"Продолжается перевооружение самолетов Су-30МКИ на ракеты Brahmos. На данный момент уже 40 самолетов Су-30МКИ вооружены этими ракетами", – сказал Максичев.
Он подчеркнул, что операция "Синдур" подтвердила высочайшие характеристики этих самолетов с ракетами Brahmos.
В мае 2025 года Минобороны Индии объявило о начале операции "Синдур" против инфраструктуры террористов на территории Пакистана. Были задействованы Вооруженные Силы Индии, в том числе закупленные в РФ техника и вооружения – самолеты Су-30МКИ, а также комплексы ПВО-ПРО С-400.
Истребитель Су-30МКИ производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении ВВС Индии находятся около 270 таких машин, включая поставленные из России.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Закупленные Индией в России фрегаты перевооружили на ракеты BrahMos
12 июня, 06:53
 
В миреИндияРоссияПакистанАлександр Максичев (содиректор "Брамос" с российской стороны)Hindustan Aeronautics LimitedСу-30МКИБрамосС-400 «Триумф»
 
 
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