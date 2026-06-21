Краткий пересказ от РИА ИИ Особенность работ Меера Аксельрода заключается в сильных эмоциональных переживаниях, которые они оставляют у зрителей.

Работы Аксельрода сравнивают со стилями и эмоциональной силой офортов Франсиско Гойи из серии «Капричос».

Цикл работ Аксельрода «Немецкая оккупация» выставляется в музеях России и за рубежом Фондом Александра Печерского.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Особенность работ советского художника Меера Аксельрода, известного своими полотнами об ужасах немецкой оккупации, заключается в сильных эмоциональных переживаниях, которые они оставляют у зрителей, что роднит их с работами испанского художника Франсиско Гойи, поделился мнением с РИА Новости накануне Дня памяти и скорби известный российский искусствовед, куратор выставок и художественных проектов Петр Баранов.

Аксельрод учился во ВХУТЕМАСе у художников Фаворского, Поповой, Родченко, Древина, Удальцовой. Преподавал во ВХУТЕИНе, был членом общества "Четыре искусства" и выставлялся вместе с Петровым-Водкиным, Фальком, Эль Лисицким, Малевичем и Сарьяном. Наибольшую известность ему принесла серия работ о немецкой оккупации.

"В отличие от простой фиксации событий, его графика оставляет впечатление сильного эмоционального переживания, некоего всплывающего видения", - поделился Баранов.

По стилистике, эмоциональной силе, его работы критики сравнивают с офортами испанского художника Франсиско Гойи из серии "Капричос".

Отвечая на вопрос о том, в чем особенность работ Аксельрода, Баранов рассказал, что это сочетание документальной основы с сильным художественным обобщением и внутренней экспрессией автора.

Он пояснил, что это достигается за счет почти монохромного колорита (мрачные серо-голубые тона с драматичными всполохами белил), а также постепенного ухода от многофигурных композиций к лапидарным, пронзительным образам, где человек показан в последние минуты жизни непокоренным и гневным.

Цикл работа Аксельрода "Немецкая оккупация" выставляется в музеях России и за рубежом Фондом Александра Печерского , занимающимся увековечиванием памяти героев сопротивления.