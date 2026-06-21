Рейтинг@Mail.ru
Галерист объяснил, почему работы Аксельрода сравнимы с картинами Гойи - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 21.06.2026
Галерист объяснил, почему работы Аксельрода сравнимы с картинами Гойи

Баранов: работы Аксельрода вызывают такие же эмоции, как картины Гойи

© РИА Новости / Дадиани | Перейти в медиабанкБеженцы уходят из оккупированных немецкими захватчиками районов
Беженцы уходят из оккупированных немецкими захватчиками районов - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Дадиани
Перейти в медиабанк
Беженцы уходят из оккупированных немецкими захватчиками районов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Особенность работ Меера Аксельрода заключается в сильных эмоциональных переживаниях, которые они оставляют у зрителей.
  • Работы Аксельрода сравнивают со стилями и эмоциональной силой офортов Франсиско Гойи из серии «Капричос».
  • Цикл работ Аксельрода «Немецкая оккупация» выставляется в музеях России и за рубежом Фондом Александра Печерского.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Особенность работ советского художника Меера Аксельрода, известного своими полотнами об ужасах немецкой оккупации, заключается в сильных эмоциональных переживаниях, которые они оставляют у зрителей, что роднит их с работами испанского художника Франсиско Гойи, поделился мнением с РИА Новости накануне Дня памяти и скорби известный российский искусствовед, куратор выставок и художественных проектов Петр Баранов.
Аксельрод учился во ВХУТЕМАСе у художников Фаворского, Поповой, Родченко, Древина, Удальцовой. Преподавал во ВХУТЕИНе, был членом общества "Четыре искусства" и выставлялся вместе с Петровым-Водкиным, Фальком, Эль Лисицким, Малевичем и Сарьяном. Наибольшую известность ему принесла серия работ о немецкой оккупации.
Судейское сообщество почтило память жертв массовых убийств фашистов у мемориального комплекса в новгородской деревне Жестяная Горка - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Новгородские судьи почтили память жертв массовых убийств фашистов
19 июня, 21:37
"В отличие от простой фиксации событий, его графика оставляет впечатление сильного эмоционального переживания, некоего всплывающего видения", - поделился Баранов.
По стилистике, эмоциональной силе, его работы критики сравнивают с офортами испанского художника Франсиско Гойи из серии "Капричос".
Отвечая на вопрос о том, в чем особенность работ Аксельрода, Баранов рассказал, что это сочетание документальной основы с сильным художественным обобщением и внутренней экспрессией автора.
Он пояснил, что это достигается за счет почти монохромного колорита (мрачные серо-голубые тона с драматичными всполохами белил), а также постепенного ухода от многофигурных композиций к лапидарным, пронзительным образам, где человек показан в последние минуты жизни непокоренным и гневным.
Цикл работа Аксельрода "Немецкая оккупация" выставляется в музеях России и за рубежом Фондом Александра Печерского, занимающимся увековечиванием памяти героев сопротивления.
Работа над циклом "Немецкая оккупация" началась в 1942-1943 годах в Алма-Ате, куда Аксельрод был приглашен всемирно известным режиссером Сергеем Эйзенштейном в качестве художника-декоратора фильма "Иван Грозный". Три месяца пути в поезде с беженцами из захваченных районов СССР и Польши, пережившими ужасы оккупации, вдохновили художника на серию "Зверства немцев". Стремясь осмыслить будни оккупации, нечеловеческие страдания узников, страх детей, прячущихся от карателей, угрюмое молчание обреченных, художник рисовал на всем, что было под рукой: на обоях, газетных страницах, обороте сталинских речей, военных приказов. Именно так и появились первые 30 набросков художника.
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
ФСБ рассекретила материалы о преступлениях нацистов в Крыму
16 июня, 13:45
 
РоссияАлма-АтаСССРФрансиско ГойяАлександр ПечерскийСергей Эйзенштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала