Галерист объяснил, почему работы Аксельрода сравнимы с картинами Гойи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Особенность работ Меера Аксельрода заключается в сильных эмоциональных переживаниях, которые они оставляют у зрителей.
- Работы Аксельрода сравнивают со стилями и эмоциональной силой офортов Франсиско Гойи из серии «Капричос».
- Цикл работ Аксельрода «Немецкая оккупация» выставляется в музеях России и за рубежом Фондом Александра Печерского.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Особенность работ советского художника Меера Аксельрода, известного своими полотнами об ужасах немецкой оккупации, заключается в сильных эмоциональных переживаниях, которые они оставляют у зрителей, что роднит их с работами испанского художника Франсиско Гойи, поделился мнением с РИА Новости накануне Дня памяти и скорби известный российский искусствовед, куратор выставок и художественных проектов Петр Баранов.
Аксельрод учился во ВХУТЕМАСе у художников Фаворского, Поповой, Родченко, Древина, Удальцовой. Преподавал во ВХУТЕИНе, был членом общества "Четыре искусства" и выставлялся вместе с Петровым-Водкиным, Фальком, Эль Лисицким, Малевичем и Сарьяном. Наибольшую известность ему принесла серия работ о немецкой оккупации.
"В отличие от простой фиксации событий, его графика оставляет впечатление сильного эмоционального переживания, некоего всплывающего видения", - поделился Баранов.
По стилистике, эмоциональной силе, его работы критики сравнивают с офортами испанского художника Франсиско Гойи из серии "Капричос".
Отвечая на вопрос о том, в чем особенность работ Аксельрода, Баранов рассказал, что это сочетание документальной основы с сильным художественным обобщением и внутренней экспрессией автора.
Он пояснил, что это достигается за счет почти монохромного колорита (мрачные серо-голубые тона с драматичными всполохами белил), а также постепенного ухода от многофигурных композиций к лапидарным, пронзительным образам, где человек показан в последние минуты жизни непокоренным и гневным.
Цикл работа Аксельрода "Немецкая оккупация" выставляется в музеях России и за рубежом Фондом Александра Печерского, занимающимся увековечиванием памяти героев сопротивления.
Работа над циклом "Немецкая оккупация" началась в 1942-1943 годах в Алма-Ате, куда Аксельрод был приглашен всемирно известным режиссером Сергеем Эйзенштейном в качестве художника-декоратора фильма "Иван Грозный". Три месяца пути в поезде с беженцами из захваченных районов СССР и Польши, пережившими ужасы оккупации, вдохновили художника на серию "Зверства немцев". Стремясь осмыслить будни оккупации, нечеловеческие страдания узников, страх детей, прячущихся от карателей, угрюмое молчание обреченных, художник рисовал на всем, что было под рукой: на обоях, газетных страницах, обороте сталинских речей, военных приказов. Именно так и появились первые 30 набросков художника.