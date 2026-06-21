Над Калужской областью сбили четыре беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО уничтожила четыре БПЛА над территориями трех муниципальных округов Калужской области.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры предварительно нет.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ПВО уничтожила четыре БПЛА над территориями трех муниципальных округов Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Днем силами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Боровского, Малоярославецкого и Юхновского муниципальных округов", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что на местах работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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