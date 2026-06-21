Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки сбили восемь управляемых авиабомб и 483 беспилотника.
- Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки сбили 483 беспилотника, восемь управляемых авиабомб, также силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Помимо этого, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, добавили в ведомстве.
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