ПВО сбила два БПЛА в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ.
- Сбито два БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбито два БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.