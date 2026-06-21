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NYT: украинская ПВО пропускает две трети баллистических ракет России - РИА Новости, 21.06.2026
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04:56 21.06.2026
NYT: украинская ПВО пропускает две трети баллистических ракет России

NYT признала, что ПВО Украины пропускает две трети баллистических ракет России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета New York Times утверждает, что приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины.
  • Баллистические ракеты России обладают разрушительным потенциалом и из-за высокой скорости их сложно перехватывать.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины, утверждает газета New York Times, проанализировав данные украинских ВВС.
Газета отметила разрушительный потенциал баллистических ракет, которыми обладает Россия: они в разы мощнее любых украинских дронов, а из-за высокой скорости ракеты сложно перехватывать.
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"Раз за разом российские удары баллистическими ракетами прорывают украинскую воздушную оборону ... Приблизительно две трети прорываются через украинскую воздушную оборону", - говорится в публикации.
Ранее NYT писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Владимир Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.
Представитель украинского МИД Георгий Тихий ранее жаловался, что Киеву приходится просить партнеров передать Украине ракеты для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо передачи их на утилизацию.
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