NYT: украинская ПВО пропускает две трети баллистических ракет России

Краткий пересказ от РИА ИИ Газета New York Times утверждает, что приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины.

Баллистические ракеты России обладают разрушительным потенциалом и из-за высокой скорости их сложно перехватывать.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины, утверждает газета Приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины, утверждает газета New York Times , проанализировав данные украинских ВВС.

Газета отметила разрушительный потенциал баллистических ракет, которыми обладает Россия: они в разы мощнее любых украинских дронов, а из-за высокой скорости ракеты сложно перехватывать.

"Раз за разом российские удары баллистическими ракетами прорывают украинскую воздушную оборону ... Приблизительно две трети прорываются через украинскую воздушную оборону", - говорится в публикации.

Ранее NYT писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Владимир Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.