Краткий пересказ от РИА ИИ
- На следующей неделе президент России Владимир Путин встретится с выпускниками военных вузов и проведет совещание по развитию авиации.
- В графике президента также запланированы совещание с правительством и членами Совета безопасности и вручение Президентскому полку ордена Жукова.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с выпускниками военных вузов, проведет совещание по развитию авиации.
О графике президента на следующую неделю сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
Кроме того, в графике президента совещание с правительством и членами Совета безопасности РФ. Также российский лидер вручит Президентскому полку орден Жукова.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 22 июня, в день памяти и скорби Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.