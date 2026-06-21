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Путин встретится с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 21.06.2026
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12:31 21.06.2026
Путин встретится с выпускниками военных вузов

Путин встретится с выпускниками военных вузов и проведет совещание по авиации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На следующей неделе президент России Владимир Путин встретится с выпускниками военных вузов и проведет совещание по развитию авиации.
  • В графике президента также запланированы совещание с правительством и членами Совета безопасности и вручение Президентскому полку ордена Жукова.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с выпускниками военных вузов, проведет совещание по развитию авиации.
О графике президента на следующую неделю сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
Кроме того, в графике президента совещание с правительством и членами Совета безопасности РФ. Также российский лидер вручит Президентскому полку орден Жукова.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 22 июня, в день памяти и скорби Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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