Владимир Конкин получил звание народного артиста России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину.
- Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания: "Народный артист Российской Федерации" Конкину Владимиру Алексеевичу - артисту, члену Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в тексте указа.
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22 октября 2025, 16:07