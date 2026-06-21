Рейтинг@Mail.ru
Владимир Конкин получил звание народного артиста России - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:23 21.06.2026 (обновлено: 10:29 21.06.2026)
Владимир Конкин получил звание народного артиста России

Путин присвоил Владимиру Конкину звание народного артиста России

© РИА Новости / Анастасия Березина | Перейти в медиабанкАктер Владимир Конкин
Актер Владимир Конкин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Анастасия Березина
Перейти в медиабанк
Актер Владимир Конкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину.
  • Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания: "Народный артист Российской Федерации" Конкину Владимиру Алексеевичу - артисту, члену Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в тексте указа.
Режиссер Александр Жигалкин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Жигалкину
22 октября 2025, 16:07
 
КультураРоссияВладимир ПутинВладимир Конкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала