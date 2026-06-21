Путин наградил орденом Почета коллектив Внуково

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив аэропорта «Внуково».
- Награда присуждена за заслуги в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив аэропорта "Внуково", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи наградить орденом Почета коллектив акционерного общества "Международный аэропорт "Внуково", город Москва", - говорится в документе.