Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору НМИЦ радиологии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Андрею Каприну.
- Андрей Каприн — генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Андрею Каприну, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Каприну Андрею Дмитриевичу - генеральному директору Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии", Калужская область", - говорится в тексте указа.