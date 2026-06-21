Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору НМИЦ радиологии - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 21.06.2026 (обновлено: 10:17 21.06.2026)
Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору НМИЦ радиологии

Путин присвоил звание Героя труда гендиректору НМИЦ радиологии Каприну

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Андрею Каприну.
  • Андрей Каприн — генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Андрею Каприну, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Каприну Андрею Дмитриевичу - генеральному директору Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии", Калужская область", - говорится в тексте указа.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Путин призвал ускорить внедрение научных разработков в работу медиков
01:23
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала