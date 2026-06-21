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Путин призвал ускорить внедрение научных разработков в работу медиков - РИА Новости, 21.06.2026
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01:23 21.06.2026
Путин призвал ускорить внедрение научных разработков в работу медиков

Путин призвал как можно быстрее внедрять научные разработки в работу медиков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил о необходимости быстрого внедрения научных достижений в первичное звено медицины.
  • Путин отметил, что в России разворачиваются проекты по созданию новых передовых биомедицинских технологий при участии ученых и технологических компаний.
  • Глава государства подчеркнул, что профессия врача в России должна быть одной из самых престижных и привлекать молодых талантливых людей.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Научные достижения должны как можно быстрее внедряться в первичное звено медицины, заявил президент России Владимир Путин.
Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником, отметив их ответственное отношение к работе.
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"Важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников", - отметил глава государства в видеообращении.
Путин отметил, с участием ученых и ведущих технологических компаний в России разворачиваются проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий.
"Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний, для сохранения активной, полноценной жизни человека", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что профессия врача в России должна быть одной из самых престижных, а в медицину шли "молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант".
"Уверен, что опытные наставники передадут им не только знания, но и важнейшие ценности, которыми всегда славилось отечественное здравоохранение. Уважение к человеку, верность врачебному долгу, милосердие и ответственность", - добавил Путин.
День медицинского работника в России отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2026 году этот праздник отмечается 21 июня.
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