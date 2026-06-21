Путин призвал ускорить внедрение научных разработков в работу медиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил о необходимости быстрого внедрения научных достижений в первичное звено медицины.

Путин отметил, что в России разворачиваются проекты по созданию новых передовых биомедицинских технологий при участии ученых и технологических компаний.

Глава государства подчеркнул, что профессия врача в России должна быть одной из самых престижных и привлекать молодых талантливых людей.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Научные достижения должны как можно быстрее внедряться в первичное звено медицины, заявил президент России Владимир Путин.

Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником, отметив их ответственное отношение к работе.

"Важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников", - отметил глава государства в видеообращении.

Путин отметил, с участием ученых и ведущих технологических компаний в России разворачиваются проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий.

"Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний, для сохранения активной, полноценной жизни человека", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что профессия врача в России должна быть одной из самых престижных, а в медицину шли "молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант".

"Уверен, что опытные наставники передадут им не только знания, но и важнейшие ценности, которыми всегда славилось отечественное здравоохранение. Уважение к человеку, верность врачебному долгу, милосердие и ответственность", - добавил Путин.