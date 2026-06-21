Путин выразил особую благодарность медикам, которые несут службу в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником.
- Глава государства выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне СВО, отметив их работу в сложных условиях.
- Путин также отметил высокий профессионализм и милосердие медицинских работников на исторических территориях России.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день медицинского работника выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне СВО.
Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником, отметив их ответственное отношение к работе.
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"Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях. Спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров", - отметил глава государства в видеообращении.
Кроме того, глава государства отметил работу медицинских работников в исторических регионах России.
"Милосердие, высокий профессионализм показывают и врачи, младший медицинский персонал, фельдшеры, которые трудятся на наших исторических территориях. Заботятся, лечат мирных граждан, детей, пожилых людей", - добавил он.
День медицинского работника в России отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2026 году этот праздник отмечается 21 июня.
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