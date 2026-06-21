Путин выразил особую благодарность медикам, которые несут службу в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником.

Глава государства выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне СВО, отметив их работу в сложных условиях.

Путин также отметил высокий профессионализм и милосердие медицинских работников на исторических территориях России.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день медицинского работника выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне СВО.

Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником, отметив их ответственное отношение к работе.

"Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях. Спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров", - отметил глава государства в видеообращении.

Кроме того, глава государства отметил работу медицинских работников в исторических регионах России

"Милосердие, высокий профессионализм показывают и врачи, младший медицинский персонал, фельдшеры, которые трудятся на наших исторических территориях. Заботятся, лечат мирных граждан, детей, пожилых людей", - добавил он.