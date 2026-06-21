Путин поздравил медиков с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они ответственно и с огромной отдачей выполняют свой долг.

"От всей души еще раз поздравляю вас. Благодарю за великодушие и верность профессии, за мужество, щедрость и доброту. Желаю всем вам здоровья, благополучия, новых достижений. С Днем медицинского работника!", - сказал глава государства.