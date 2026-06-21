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Путин поздравил медиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.06.2026
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00:03 21.06.2026
Путин поздравил медиков с профессиональным праздником

Путин отметил работу медиков в их профессиональный праздник

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником.
  • Путин отметил, что работники здравоохранения объединены высокой целью служить людям и сберегать здоровье нации.
  • Глава государства подчеркнул огромное государственное и общенациональное значение труда медицинского работника.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они ответственно и с огромной отдачей выполняют свой долг.
"Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах", - сказал Путин в поздравлении.
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Он отметил, что все работники российского здравоохранения объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации.
"И выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд и, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов", - подчеркнул президент РФ.
Путин добавил, что труд медицинского работника имеет огромное государственное, общенациональное значение.
"От всей души еще раз поздравляю вас. Благодарю за великодушие и верность профессии, за мужество, щедрость и доброту. Желаю всем вам здоровья, благополучия, новых достижений. С Днем медицинского работника!", - сказал глава государства.
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