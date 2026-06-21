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Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2026
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15:06 21.06.2026 (обновлено: 15:58 21.06.2026)
Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
  • Церемония пройдет 22 июня — в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщила пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго июня — в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны — президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", — говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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