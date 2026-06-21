Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
- Церемония пройдет 22 июня — в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщила пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго июня — в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны — президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", — говорится в сообщении.