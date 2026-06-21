В США заявили, что за два дня через Ормузский пролив прошли более 120 судов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За последние два дня более 120 судов прошли через Ормузский пролив, заявил глава Минэнерго США.
- По его словам, объем перевозимой нефти и нефтепродуктов находится примерно на том же уровне, что и до войны.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт утверждает, что за последние два дня более 120 судов прошли через Ормузский пролив.
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"Два дня назад прошло 55 судов, вчера прошло 67. Объемы (перевозимой - ред.) нефти и нефтепродуктов находятся примерно на том же уровне, что и до войны", - сказал Райт каналу ABC.
Таким образом, согласно его данным, через пролив за два дня прошло минимум 122 судна.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.