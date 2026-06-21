Ормузский пролив остается закрытым, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ормузский пролив остается закрытым, ВМС КСИР не выдают судам разрешения на проход.
- В Бюргенштоке начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников: Пакистана и Катара.
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Ормузский пролив остается закрытым, передает агентство Fars со ссылкой на источник в вооруженных силах исламской республики.
"Ормузский пролив остается закрытым, ВМС КСИР не выдают судам разрешения на проход до получения дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.