Экипаж пропавшего в Приморье вертолета не подавал сигналов о проблемах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертолет Robinson пропал в Тернейском районе Приморья, на борту были пилот и летчик-наблюдатель.
- Экипаж вертолета не подавал сигналов о проблемах.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Экипаж вертолета Robinson, который пропал в Приморье, не подавал сигналов о проблемах, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Вертолет Robinson пропал в Тернейском районе Приморья в воскресенье, на борту были пилот и летчик-наблюдатель, идут поиски, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, ранее сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК России.
"(Сигналов о проблемах - ред.) не было", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали агентству, что вертолет, пропавший в Тернейском районе Приморья, выполнял лесоавиационные работы, надзорное ведомство проверяет исполнение требований законодательства о безопасности полетов.
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