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В Приморье рассказали о пропавшем вертолете - РИА Новости, 21.06.2026
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14:13 21.06.2026
В Приморье рассказали о пропавшем вертолете

Пропавший в Тернейском районе Приморья вертолет выполнял лесоавиационные работы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморском крае пропала связь с вертолетом R-44, который выполнял лесоавиационные работы.
  • Приморская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Вертолет, пропавший в Тернейском районе Приморья, выполнял лесоавиационные работы, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Приморском крае транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства утери связи с вертолетом. По предварительной информации, сегодня около 12.00 (05.00 мск) утеряна связь с экипажем воздушного судна R-44, выполнявшего лесоавиационные работы. Проводится поисково-спасательная операция", - сказал собеседник.
По его словам, Приморская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
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ПроисшествияТернейский районПриморский крайДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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