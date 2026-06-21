В Приморье рассказали о пропавшем вертолете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приморском крае пропала связь с вертолетом R-44, который выполнял лесоавиационные работы.
- Приморская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Вертолет, пропавший в Тернейском районе Приморья, выполнял лесоавиационные работы, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
"В Приморском крае транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства утери связи с вертолетом. По предварительной информации, сегодня около 12.00 (05.00 мск) утеряна связь с экипажем воздушного судна R-44, выполнявшего лесоавиационные работы. Проводится поисково-спасательная операция", - сказал собеседник.
По его словам, Приморская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.