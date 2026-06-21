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В Челябинской области назвали возможную причину пожара в садовом доме - РИА Новости, 21.06.2026
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08:35 21.06.2026 (обновлено: 09:38 21.06.2026)
В Челябинской области назвали возможную причину пожара в садовом доме

Причиной пожара в Челябинской области стала аварийная работа электропроводки

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиПожар на территории СНТ "Часовщик" в Челябинской области
Пожар на территории СНТ Часовщик в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Пожар на территории СНТ "Часовщик" в Челябинской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Копейском городском округе Челябинской области в садовом доме произошел пожар, погибли трое человек.
  • Предварительная причина пожара — аварийная работа электропроводки.
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн - РИА Новости. Причиной пожара в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области, где погибли трое, предварительно, стала аварийная работа электропроводки, сообщило региональное СУСК России.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, ночью загорелся садовый дом в СНТ "Часовщик", погибли три человека. Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. По прибытии подразделений установлено, что горела мебель и вещи в комнате на первом этаже.
"По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), уточняет СУСК.
Отмечается, что погибли 47-летние супруги и их знакомая. Четвертый пострадавший, 50-летний мужчина, госпитализирован.
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