В Челябинской области назвали возможную причину пожара в садовом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Копейском городском округе Челябинской области в садовом доме произошел пожар, погибли трое человек.
- Предварительная причина пожара — аварийная работа электропроводки.
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн - РИА Новости. Причиной пожара в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области, где погибли трое, предварительно, стала аварийная работа электропроводки, сообщило региональное СУСК России.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, ночью загорелся садовый дом в СНТ "Часовщик", погибли три человека. Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. По прибытии подразделений установлено, что горела мебель и вещи в комнате на первом этаже.
"По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), уточняет СУСК.
Отмечается, что погибли 47-летние супруги и их знакомая. Четвертый пострадавший, 50-летний мужчина, госпитализирован.