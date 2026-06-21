Пожар на территории СНТ "Часовщик" в Челябинской области

Пожар на территории СНТ "Часовщик" в Челябинской области

В Челябинской области назвали возможную причину пожара в садовом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ В Копейском городском округе Челябинской области в садовом доме произошел пожар, погибли трое человек.

Предварительная причина пожара — аварийная работа электропроводки.

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн - РИА Новости. Причиной пожара в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области, где погибли трое, предварительно, стала аварийная работа электропроводки, сообщило региональное СУСК России.

Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, ночью загорелся садовый дом в СНТ "Часовщик", погибли три человека. Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. По прибытии подразделений установлено, что горела мебель и вещи в комнате на первом этаже.

"По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки", - говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), уточняет СУСК.