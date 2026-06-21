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На нефтяном терминале в Краснодарском крае произошло возгорание из-за БПЛА - РИА Новости, 21.06.2026
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08:39 21.06.2026 (обновлено: 08:50 21.06.2026)
На нефтяном терминале в Краснодарском крае произошло возгорание из-за БПЛА

На нефтяном терминале в Краснодарском крае произошел пожар после атаки БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Темрюкском районе Краснодарского края на нефтяном терминале в поселке Чушка произошло возгорание в результате атаки БПЛА.
  • Обломки БПЛА упали еще в двух муниципалитетах края на территории частных домовладений, на месте работают специальные и экстренные службы, пострадавших нет.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Возгорание произошло на нефтяном терминале в Темрюкском районе Краснодарского края в результате атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что падение обломков БПЛА зафиксировано еще в двух муниципалитетах края на территории частных домовладений. На месте работают специальные и экстренные службы, пострадавших нет.
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