На нефтяном терминале в Краснодарском крае произошло возгорание из-за БПЛА

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Возгорание произошло на нефтяном терминале в Темрюкском районе Краснодарского края в результате атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Уточняется, что падение обломков БПЛА зафиксировано еще в двух муниципалитетах края на территории частных домовладений. На месте работают специальные и экстренные службы, пострадавших нет.