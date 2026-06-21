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Сильное задымление сохраняется над Лос-Анджелесом из-за пожара на складе - РИА Новости, 21.06.2026
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05:38 21.06.2026 (обновлено: 09:27 21.06.2026)
Сильное задымление сохраняется над Лос-Анджелесом из-за пожара на складе

Над Лос-Анджелесом из-за пожара на продскладе сохраняется сильное задымление

© AP Photo / Jae C. HongПожар на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс, Калифорния
Пожар на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс, Калифорния - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Пожар на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс, Калифорния
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сильное задымление заметно над Лос-Анджелесом из-за пожара на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс
  • Дым клубится над складом и поднимается на десятки метров
  • Среди факторов, осложняющих ликвидацию последствий пожара, — риск утечки аммиака, взрывоопасное оборудование и 38,5 тысяч тонн гниющих продуктов.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Сильное задымление заметно над Лос-Анджелесом из-за пожара на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс, начавшемся несколько дней назад, передает корреспондент РИА Новости.
О пожаре сообщалось 18 июня. 20 июня мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила режим ЧС.
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Накрывший Бойл-Хайтс и соседние районы огромный серый шлейф заметен с воздуха. Дым клубится над складом и поднимается на десятки метров.
Среди факторов, осложняющих ликвидацию последствий пожара, власти перечислили риск утечки аммиака, взрывоопасное оборудование и 38,5 тысяч тонн гниющих продуктов.
Власти заявили о резком ухудшении качества воздуха.
Складом управляет компания Lineage, один из мировых лидеров в сфере холодильного хранения и логистики продуктов питания. Основной грузопоток склада приходится на импорт и экспорт мяса, морепродуктов, свежих фруктов и овощей, молочной продукции. Загорелось помещение в районе Бойл-Хейтс площадью около 45,6 тысячи квадратных метров.
Лос-Анджелес вошел в список городов США, принимающих чемпионат мира. Всего здесь запланировано 8 матчей.
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