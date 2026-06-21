Пожар на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс, Калифорния

Пожар на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс, Калифорния

© AP Photo / Jae C. Hong Пожар на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс, Калифорния

Сильное задымление сохраняется над Лос-Анджелесом из-за пожара на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ Сильное задымление заметно над Лос-Анджелесом из-за пожара на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс

Дым клубится над складом и поднимается на десятки метров

Среди факторов, осложняющих ликвидацию последствий пожара, — риск утечки аммиака, взрывоопасное оборудование и 38,5 тысяч тонн гниющих продуктов.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Сильное задымление заметно над Лос-Анджелесом из-за пожара на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс, начавшемся несколько дней назад, передает корреспондент РИА Новости.

О пожаре сообщалось 18 июня. 20 июня мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила режим ЧС.

Накрывший Бойл-Хайтс и соседние районы огромный серый шлейф заметен с воздуха. Дым клубится над складом и поднимается на десятки метров.

Среди факторов, осложняющих ликвидацию последствий пожара, власти перечислили риск утечки аммиака, взрывоопасное оборудование и 38,5 тысяч тонн гниющих продуктов.

Власти заявили о резком ухудшении качества воздуха.

Складом управляет компания Lineage, один из мировых лидеров в сфере холодильного хранения и логистики продуктов питания. Основной грузопоток склада приходится на импорт и экспорт мяса, морепродуктов, свежих фруктов и овощей, молочной продукции. Загорелось помещение в районе Бойл-Хейтс площадью около 45,6 тысячи квадратных метров.