Премьер Баварии призвал прекратить выплату украинцам пособий

С июля 2026 года пособие по безработице Bürgergeld будет преобразовано, чтобы усилить давление на получателей социальных пособий, стимулируя их к трудоустройству. Ранее бундестаг принял закон, согласно которому все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие по безработице, а им будет положено меньшее по размеру пособие для просителей убежища.