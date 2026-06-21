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Премьер Баварии призвал прекратить выплату украинцам пособий - РИА Новости, 21.06.2026
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02:51 21.06.2026
Премьер Баварии призвал прекратить выплату украинцам пособий

Премьер Баварии призвал прекратить выплату украинцам пособий по безработице

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал прекратить выплаты украинцам пособий по безработице (Bürgergeld).
  • Маркус Зедер также отметил необходимость увеличения числа депортаций мигрантов и стимулирования добровольных выездов для сокращения расходов.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель входящей в правящую коалицию Германии партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал прекратить выплаты украинцам пособий по безработице (Bürgergeld).
"Необходимо обдумать, как сократить субсидии, чтобы обеспечить финансирование (налоговой реформы - ред.). К примеру, Bürgergeld... Изменение правовой системы должно быть организовано таким образом, чтобы украинцы больше не получали финансирование (за счет - ред.) Bürgergeld", - заявил Зедер в интервью изданию Bild.
Баварский премьер также отметил, что необходимо увеличить число депортаций мигрантов, а также повлиять на рост случаев добровольных выездов для сокращения расходов.
В апреле портал Nius со ссылкой на данные федерального агентства занятости Германии сообщал, что траты на пособия по безработице Bürgergeld в ФРГ достигли около 46,6 миллиарда евро в 2025 году.
С июля 2026 года пособие по безработице Bürgergeld будет преобразовано, чтобы усилить давление на получателей социальных пособий, стимулируя их к трудоустройству. Ранее бундестаг принял закон, согласно которому все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие по безработице, а им будет положено меньшее по размеру пособие для просителей убежища.
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