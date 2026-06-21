Пошлин за проход через Ормузский пролив пока не будет, заявил МИД Пакистана

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что в течение 60 дней не будут вводиться пошлины за проход через Ормузский пролив.

Иран не откроет Ормузский пролив без прекращения огня в Ливане, разморозки иранских активов, снятия морской блокады США и санкций с иранской нефти.

КАИР, 21 июн - РИА Новости. Пошлины за проход через Ормузский пролив не будут вводиться в течение 60 дней, заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

« "В течение 60 дней не будут вводиться какие-либо пошлины за проход через Ормузский пролив", - сказал Дар в интервью телеканалу Al Arabiya

Как ранее передавало агентство Tasnim со ссылкой на источник, Иран не откроет Ормузский пролив без прекращения огня в Ливане, разморозки иранских активов, снятия морской блокады США и санкций с иранской нефти.

В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников - Пакистана и Катара.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.