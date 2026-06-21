Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин заявил, что на Украине с почестями перезахоранивают лидеров нацистских движений времен Второй мировой войны.
- Европейские страны, пострадавшие от нацизма, по словам Володина, отмалчиваются по этому поводу.
- Володин призвал Польшу определиться, с кем она — со своим народом или с преступным неонацистским режимом киевской хунты.
БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Европа отмалчивается, смотря на перезахоронения нацистов на Украине, Польше надо определиться, со своим они народом или с преступным киевским режимом, заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
"Видим, как с почестями перезахоранивают лидеров нацистских движений времен Второй мировой войны на Украине. При этом все европейские страны, пострадавшие от нацизма, фашистского гитлеровского режима, отмалчиваются", - сказал Володин в ходе семидесятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Бресте.
"Ведь от рук нацистов, бандеровцев, погибло огромное количество поляков. УПА*, УНСО* (запрещены в РФ как экстремистские - ред) - это террористические организации, которые и сегодня запрещены. Поэтому той же Польше надо определиться. С кем она? Со своим народом, память защищает о павших, или с преступным неонацистским режимом киевской хунты", - подчеркнул Володин.
* Запрещенные в России экстремистские организации.