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Володин призвал Польшу определиться с тем, кого она поддерживает - РИА Новости, 21.06.2026
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19:16 21.06.2026
Володин призвал Польшу определиться с тем, кого она поддерживает

Володин: Польше надо определиться, она со своим народом или с киевским режимом

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин заявил, что на Украине с почестями перезахоранивают лидеров нацистских движений времен Второй мировой войны.
  • Европейские страны, пострадавшие от нацизма, по словам Володина, отмалчиваются по этому поводу.
  • Володин призвал Польшу определиться, с кем она — со своим народом или с преступным неонацистским режимом киевской хунты.
БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Европа отмалчивается, смотря на перезахоронения нацистов на Украине, Польше надо определиться, со своим они народом или с преступным киевским режимом, заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
"Видим, как с почестями перезахоранивают лидеров нацистских движений времен Второй мировой войны на Украине. При этом все европейские страны, пострадавшие от нацизма, фашистского гитлеровского режима, отмалчиваются", - сказал Володин в ходе семидесятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Бресте.
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Председатель Госдумы отметил, что Польша пытается найти свое место в этом вопросе, очень аккуратно говоря о том, что это недопустимо.
"Ведь от рук нацистов, бандеровцев, погибло огромное количество поляков. УПА*, УНСО* (запрещены в РФ как экстремистские - ред) - это террористические организации, которые и сегодня запрещены. Поэтому той же Польше надо определиться. С кем она? Со своим народом, память защищает о павших, или с преступным неонацистским режимом киевской хунты", - подчеркнул Володин.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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