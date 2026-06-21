Володин призвал Польшу определиться с тем, кого она поддерживает

БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Европа отмалчивается, смотря на перезахоронения нацистов на Украине, Польше надо определиться, со своим они народом или с преступным киевским режимом, заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.