Пять поездов "Таврия" задерживаются в пути

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за временного закрытия Крымского моста в ночь на 21 июня задерживаются пять поездов «Таврия».
- Среди задержанных поездов — три следующих из Крыма и два, направляющихся в его сторону.
- Поезда «Таврия» 21 и 22 июня заканчивают и начинают маршруты в Керчи, на станции Керчь Южная.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пять пассажирских поездов "Таврия" сообщением между Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути из-за временного закрытии Крымского моста, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
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"Уважаемые пассажиры! Сегодня, 21 июня, в пути задерживаются поезда "Таврия". Опоздания связаны с временным закрытием Крымского моста в ночь на 21 июня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по состоянию на 14.00 мск в пути задерживаются пять поездов "Таврия".
Уточняется, что в направлении Крыма задерживаются два поезда: №028/027 Москва - Симферополь отправлением 20 июня - на 7 часов и №097/098 Москва - Керчь, отправлением 20 июня - на 3 часа.
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"Обращаем ваше внимание, что в воскресенье и понедельник, 21 и 22 июня, все поезда "Таврия" заканчивают и начинают маршруты в Керчи, на станции Керчь Южная", - отмечают в ГСЭ.
Там добавили, что в связи с текущей ситуацией поезд №67/68 отправится от Керчи раньше графика - в 22.10 21 июня (вместо 00.55 22 июня).