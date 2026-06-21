В Екатеринбурге четверо подростков пострадали в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
- Шестнадцатилетний водитель автомобиля «Москвич Ода» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Ceed.
- В результате аварии пострадали четыре подростка, все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Четверо подростков пострадали в ДТП в Екатеринбурге, за несколько дней до аварии один из несовершеннолетних купил легковушку втайне от родителей, сообщила в воскресенье пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария с участием двух легковых автомобилей случилась в субботу вечером на улице Альпинистов. Шестнадцатилетний водитель автомобиля "Москвич Ода" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Ceed.
"В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автомашины "Москвич Ода" – всего четыре человека. Все они несовершеннолетние: водитель 16 лет, две пассажирки 16 лет и один пассажир 14 лет. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести", – рассказали в пресс-службе.
В ГАИ уточнили, что несовершеннолетний водитель приобрел машину за три дня до происшествия, а мать подростка сообщила сотрудникам полиции, что о такой покупке ничего не знала.
По факту ДТП возбуждены дела об административных правонарушениях за управление транспортным средством без прав и нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью.