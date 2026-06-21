В Екатеринбурге четверо подростков пострадали в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Четверо подростков пострадали в ДТП в Екатеринбурге, за несколько дней до аварии один из несовершеннолетних купил легковушку втайне от родителей, сообщила в воскресенье пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автомашины "Москвич Ода" – всего четыре человека. Все они несовершеннолетние: водитель 16 лет, две пассажирки 16 лет и один пассажир 14 лет. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести", – рассказали в пресс-службе.