Пленный военный ВСУ расплакался, когда бойцы ВС России накормили его хлебом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин сдался в плен и рассказал РИА Новости о произошедшем.
- Российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь и накормили, что вызвало у него слезы, так как до этого его не обеспечивали едой и водой.
ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин рассказал РИА Новости, что расплакался, когда российские бойцы накормили его хлебом.
По его словам, после того как он сдался в плен, российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.
"Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали", – сказал пленный.
Ситуация с голодом среди украинских военных на передовых позициях неоднократно попадала в публичное поле: жалобы солдат ВСУ фиксировались в радиоперехватах, на проблему обращали внимание пленные. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая признавала, что голод на позициях является "системной проблемой, а не частным случаем".