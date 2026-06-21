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Пленный военный ВСУ расплакался, когда бойцы ВС России накормили его хлебом - РИА Новости, 21.06.2026
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07:00 21.06.2026
Пленный военный ВСУ расплакался, когда бойцы ВС России накормили его хлебом

РИА Новости: пленный военный расплакался, когда бойцы ВС РФ накормили его хлебом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин сдался в плен и рассказал РИА Новости о произошедшем.
  • Российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь и накормили, что вызвало у него слезы, так как до этого его не обеспечивали едой и водой.
ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин рассказал РИА Новости, что расплакался, когда российские бойцы накормили его хлебом.
По его словам, после того как он сдался в плен, российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.
"Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали", – сказал пленный.
Ситуация с голодом среди украинских военных на передовых позициях неоднократно попадала в публичное поле: жалобы солдат ВСУ фиксировались в радиоперехватах, на проблему обращали внимание пленные. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая признавала, что голод на позициях является "системной проблемой, а не частным случаем".
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