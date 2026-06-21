Пленный военный ВСУ расплакался, когда бойцы ВС России накормили его хлебом

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин сдался в плен и рассказал РИА Новости о произошедшем.

Российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь и накормили, что вызвало у него слезы, так как до этого его не обеспечивали едой и водой.

ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин рассказал РИА Новости, что расплакался, когда российские бойцы накормили его хлебом.

По его словам, после того как он сдался в плен, российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.

"Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали", – сказал пленный.