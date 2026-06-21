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На Кубани приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу - РИА Новости, 21.06.2026
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09:34 21.06.2026
На Кубани приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу

Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановили

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Керченская паромная переправа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паромные перевозки через Керченскую переправу приостановлены с 21 июня.
  • Водителям большегрузного транспорта рекомендовано использовать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены с воскресенья, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что водителям большегрузного транспорта необходимо выбирать альтернативный сухопутный маршрут - трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, в связи с запретом на проезд по Крымскому мосту.
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