Tasnim: делегация Ирана покинула переговоры с США из-за угроз Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранская делегация покинула место встречи с представителями США после угроз со стороны Трампа.
- Тот заявил, что Штаты могут возобновить обстрелы, если ИРИ не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.
- Ранее СМИ сообщили о завершении первого раунда переговоров, которые касались выполнения обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании.
- Вице-президент США утверждал, что стороны достигли значительного прогресса.
ТЕГЕРАН, 21 июн — РИА Новости. Иранские переговорщики покинули место проведения встречи с представителями Соединенных Штатов после угроз со стороны Дональда Трампа, передает Tasnim.
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"Команда покинула место проведения переговоров в знак протеста", — сказал источник агентства, близкий к делегации.
Ранее вечером СМИ сообщили о завершении первого раунда технических консультаций. Они прошли в закрытом режиме в швейцарском Бюргенштоке при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Присутствовали также эксперты Минэнерго США. Как отмечается, члены иранской переговорной группы выступили против рукопожатий и совместной фотосессии.
Как рассказывал официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.
Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия Штатами морской блокады и восстановления Ираном судоходства через Ормузский пролив.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, сегодня значительного прогресса удалось достичь уже в первые несколько часов. Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударами, если тот не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.