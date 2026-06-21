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Tasnim: делегация Ирана покинула переговоры с США из-за угроз Трампа - РИА Новости, 21.06.2026
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19:35 21.06.2026 (обновлено: 20:19 21.06.2026)
Tasnim: делегация Ирана покинула переговоры с США из-за угроз Трампа

Tasnim: иранская делегация покинула встречу с США из-за угроз возобновить атаки

© REUTERS / URS FLUEELERМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с иранской делегацией на месте проведения переговоров с представителями США в Швейцарии
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с иранской делегацией на месте проведения переговоров с представителями США в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / URS FLUEELER
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с иранской делегацией на месте проведения переговоров с представителями США в Швейцарии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранская делегация покинула место встречи с представителями США после угроз со стороны Трампа.
  • Тот заявил, что Штаты могут возобновить обстрелы, если ИРИ не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.
  • Ранее СМИ сообщили о завершении первого раунда переговоров, которые касались выполнения обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании.
  • Вице-президент США утверждал, что стороны достигли значительного прогресса.
ТЕГЕРАН, 21 июн — РИА Новости. Иранские переговорщики покинули место проведения встречи с представителями Соединенных Штатов после угроз со стороны Дональда Трампа, передает Tasnim.
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"Команда покинула место проведения переговоров в знак протеста", — сказал источник агентства, близкий к делегации.

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Ранее вечером СМИ сообщили о завершении первого раунда технических консультаций. Они прошли в закрытом режиме в швейцарском Бюргенштоке при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Присутствовали также эксперты Минэнерго США. Как отмечается, члены иранской переговорной группы выступили против рукопожатий и совместной фотосессии.
Как рассказывал официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.
Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия Штатами морской блокады и восстановления Ираном судоходства через Ормузский пролив.
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По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, сегодня значительного прогресса удалось достичь уже в первые несколько часов. Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударами, если тот не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.
Накануне военное командование ИРИ вновь объявило о перекрытии Ормуза. Из-за действий Израиля там обвинили США в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.
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