СМИ: Вэнс прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.
Перед вылетом Вэнс сообщил, что пробудет на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более двух дней.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.