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СМИ: Вэнс прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с Ираном - РИА Новости, 21.06.2026
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07:55 21.06.2026
СМИ: Вэнс прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с Ираном

CNN: Вэнс прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с Ираном

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.
"Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Вэнсу пришлось лететь на переговоры с Ираном военным самолетом
03:59
Перед вылетом Вэнс сообщил, что пробудет на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более двух дней.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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